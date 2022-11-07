المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بالمحافظات

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات المختلفة، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عدد من الفاعليات بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية، حيث قامت المنطقة الشمالية العسكرية بتنظيم إحتفالية لتكريم المتفوقين دراسياً من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمجتمع المدنى فى كافة المراحل التعليمية والمتفوقين رياضياً وكذا تكريم عدد من مديرى المدارس بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية ، تضمنت الإحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية وسط حالة من البهجة والفرحة التى غمرت الحاضرين .

كما نظمت المنطقة الشمالية العسكرية إحتفالية رياضية تضمنت ماراثون دراجات بخارية ودراجات هوائية شارك به الآلآف من شباب الجامعات والمدارس والنوادى بمحافظة الأسكندرية بدءً من كوبرى استانلى حتى مكتبة الأسكندرية ، واختتمت الإحتفالية الرياضية بعدد من العروض الرياضية والغنائية والفنية بساحة بشاير الخير ومكتبة الأسكندرية .

كما نظمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعى لعدد 110 شباب من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية بالتعاون مع محافظة الغربية، وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية ، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين .

فيما أكد اللواء أح أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع المدنى بمختلف فئاته بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إيماناً بالدور المجتمعى للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية لا يدخرون جهداً لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل .

من جانبهم عبر أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية المنطقة الشمالية العسكرية عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم المجتمع المدنى .