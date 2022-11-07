اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية تعرب عن سعادتها بإدراج خسائر وأضرار تغير المناخ "COP27"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:17 م
المفوضية الأوروبية تعرب عن سعادتها بإدراج خسائر وأضرار تغير المناخ "COP27" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن سعادتها بإدراج قضية الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ ضمن أجندة قمة المناخ الحالية (COP 27) لأول مرة، مؤكدة أن إجراء نقاشات بشأنها يعد أمرا بالغ الأهمية.


وقالت فون دير لاين - في مقابلة حصرية مع قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الاثنين، على هامش انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ - "إن هناك الكثير من العمل أمامنا لتعريف ما هي الخسائر والأضرار، ثم النظر في التمويلات المحتملة للتعويض"، لافتة إلى أن أوروبا تعمل على التخلص كليا من الاعتماد على الوقود الأحفوري القادم من روسيا.


وأضافت: "اللحظة الحالية هي "لحظة حاسمة"، حتى لا نظل حبيسين رهن الوقود الأحفوري من موردين آخرين، بل أن نقوم بقفزة للأمام ونسرع من التحول للطاقات المتجددة.. وبالنسبة لهذا العام ووفقا لتقدير وكالة الطاقة الدولية، فإن أوروبا ستكون قادرة على مضاعفة نشر طاقتها المتجددة الإضافية، وبحلول العام القادم إذا سرعنا وزدنا كما نخطط سيكون بوسعنا زيادة نشر الطاقة المتجددة الإضافية إلى 4 أضعاف".


تجدر الإشارة إلى أن النقاش بشأن تقديم الدول الكبرى الأقل معاناة من تغير المناخ والمسؤولة عن جزء كبير من الانبعاثات الكربونية تعويضات إلى الدول الأكثر فقرا وتضررا من تغير المناخ، يعد إحدى أجدد القضايا التي تناقش خلال الدورة الحالية لقمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ.


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