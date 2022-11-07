المجموعة المالية هيرميس القابضة و«aiBANK» يدعمان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ضوء انعقاد مؤتمر "COP27"

تقرير خاص

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة - البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتخصصة في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي - و«aiBANK» البنك التجاري الرائد والمتخصص في تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتمويل كبرى المشروعات التنموية، عن مشاركتهما في دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية وذلك في ضوء انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي "COP27" في مصر فضلًا عن المساعي الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتعد هذه المبادرة، التي تأتي في إطار "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، هي الأولى من نوعها في مجال التنمية المستدامة والذكية، حيث تهدف المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها. وسوف ستقوم لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، باختيار 18 مشروعًا فائزًا وعرضها خلال المؤتمر الذي سينعقد الشهر الجاري في شرم الشيخ.

وتعد مشاركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في هذه المبادرة جزء لا يتجزأ من عقيدتها الراسخة بأن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، هو أمر حيوي لتحقيق الرفاهية وازدهار المجتمع على مختلف الأصعدة سواءً المحلي والإقليمي والعالمي. فقد عكفت المجموعة على مدار سنوات على تشجيع تبني ممارسات الاستثمار المستدامة على مستوى المجموعة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية من خلال دفع عجلة النمو المستدام وتعظيم المردود الإيجابي على المدى الطويل.

وخلال عام 2018، أصبحت المجموعة المالية هيرميس القابضة أول مؤسسة خدمات مالية في مصر تقوم بالتوقيع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، وتأتي مشاركتها في هذه المبادرة في إطار جهودها الحثيثة على مدار السنوات الماضية في تمويل والمساهمة في تطوير مشروعات التنمية المستدامة في مصر، وكذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم. ويعد أحدث مشروعات الشركة في هذا الإطار، توقيع اتفاقية تعاون في سبتمبر من العام الجاري مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية في أكثر من 100 مدرسة بالأقصر وأسوان.



هناء حلمي

وفي هذا السياق أعربت هناء حلمي رئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، عن سعادتها بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، والتي تتطلب تضافر الجهود ومشاركة جميع شرائح وقطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وأضافت حلمي أن هذه المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء التي تتبناها الحكومة المصرية تعد بمثابة امتداد للجهود التي تبذلها الشركة لتنمية قرى الصعيد كما تأتي في إطار مهمة الشركة لتحسين حياة المواطنين بالمجتمعات المحيطة بأعمالنا فضلًا عن إحداث التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة في المجتمعات الأكثر احتياجًا. وأكدت أن الإدارة واثقة من قدرة هذه المبادرة على اكتشاف العديد من المواهب المصرية الواعدة التي ستقوم بتطوير الحلول المستدامة بما يساهم في تحقيق طفرة اجتماعية واقتصادية في العديد من المحافظات المصرية التي تفتقر إلى هذه الحلول الابتكارية.

ومن جانبه، أكد تامر مصطفى رئيس أول مجموعة الأعمال والتنمية المستدامة في «aiBANK»، أن البنك يضع على رأس أولوياته المساهمة في قضايا الحفاظ على البيئة، فضلًا عن التزامه في الحد من المشكلات البيئية. فخلال العام الجاري، قام البنك بإصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية في مقره الرئيسي، كما نعتزم إدراج جميع الفروع والمقرات في هذا التقرير في أقرب وقت. وأشار سيف الدين أن البنك قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركتي "إي – تدوير مصر" و"بيكيا" لإعادة تدوير المخلفات بهدف التخلص من مخلفات البنك بطريقة آمنة، مع توجيه العائد الناتج عن إعادة تدوير المخلفات الورقية لدعم مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الصعيد. وأضاف سيف أن البنك قام بإطلاق حملة توعوية بالتعاون مع شركة "بيكيا " في قرى الصعيد لرفع الوعي وتعريف المواطنين بالقضايا البيئية، وذلك من منطلق قناعة البنك بإمكانية إحداث تغيير إيجابي في المجتمع عند تضافر الجهود بين مختلف أطياف الشعب المصري لتحقيق نفس الهدف.

وجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس القابضة تعكف على دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) في مختلف عملياتها التشغيلية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمواءمة استراتيجيتها التنموية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، انضمت الشركة إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGI) منذ عام 2011.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

عن aiBANK

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%



يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية ، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت مع ربط المشروعات القومية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (30) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية.

يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.