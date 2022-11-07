المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتيجة التماسات مسابقة الدبلومات الفنية

كتب ــ محمد صبحى - رشا مراد

أعلن الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات نتيجة إلتماسات امتحانات مسابقة الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية للطلاب المتقدمين للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2022/2023.

وكان المجس الأعلى للجامعات أعلن نتيجة امتحانات مسابقة الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية للطلاب المتقدمين للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2022/2023 فى يوم 5 أكتوبر الماضى، وبعد إعلان النتيجة أتاحت الكليات باب التقدم بالتماسات على النتائج، وتم إعادة رصد الدرجات، وأعلنت اليوم الإثنين على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

وللحصول على نتيجة التماسات مسابقة الدبلومات الفنية اضغط على الرابط التالي الدخول على موقع المجلس الأعلى للجامعات ثم الحصول على النتيجة .

https://scu.eg/News/326