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المتحدث باسم حكومة قبرص: نهنئ السيسي على التنظيم الممتاز لقمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:51 م
المتحدث باسم حكومة قبرص: نهنئ السيسي على التنظيم الممتاز لقمة المناخ المتحدث باسم حكومة قبرص
شرم الشيخ - رباب فتحى

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هنأ ماريوس بيليكانوس، المتحدث الرسمي باسم حكومة  قبرص، الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة مصر، على التنظيم الممتاز لقمة المناخ كوب27 وكرم الضيافة.
 
وأضاف في تصريح خاص لليوم السابع، على هامش المشاركة في فعاليات قمة المناخ، أن تغير المناخ قضية تؤثر علينا جميعًا ، بما في ذلك جيراننا المباشرون.
 
 
 
وأكد أهمية انعقاد COP27 في مصر، لاسيما وأن الأدلة العلمية تظهر أن هناك نقطة ساخنة في جوارنا القريب من المتوقع أن تتأثر بشدة بتغير المناخ.
 
 
وأضاف قائلا "في هذا السياق ، قام الرئيس القبرصي ،  نيكوس أناستاسيادس ، بمبادرة طموحة بالاشتراك مع دول المنطقة ، بما في ذلك مصر ، لوضع خطة عمل إقليمية علمية للتخفيف من الآثار المدمرة لتغير المناخ ومحاولة احتوائه."
 
 
 
وذكر أنه على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، سيستضيف الرئيس السيسي ورئيس قبرص حدثًا جانبيًا يتم خلاله تقديم هذه الخطة الإقليمية وإطلاقها.
 
 
وأكد أن وفد قبرص وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس جمهورية قبرص،  نيكوس أناستاسيادس ، ووزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة  كوستاس كاديس ووزيرة الطاقة والتجارة والصناعة  ناتاشا بيليدس ، ووالمتحدث الرسمي باسم الحكومة ،  ماريوس بيليكانوس، ونائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة ،  نيوفي باريسينو، ومدير مكتب الرئيس ،  بانتيليس بانتيليدس والمسؤولون الحكوميون.
 
 
 

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