المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: نتفق مع دعوة الرئيس السيسى لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

وجه سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الشكر للحكومة المصرية على جهود تنظيم مؤتمر تغير المناخ، والذي يعد الأكبر في التاريخ حسب وصفه، «يشترك بالمؤتمر تقريبا 40 ألف شخص، وكل وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، ومصر تلعب دورا مهما جدا لتغير المناخ، وأيضا هناك تجربة مصرية في استثمارات الرياح والطاقة الشمسية فمصر دولة لابد أن نتعلم منها ومن الخبرات المصرية، لذلك الولايات المتحدة ومصر لديها تنسيق عن كسب مع كل موضوعات تغير المناخ».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال استضافته على هامش فعاليات قمة المناخ على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «نتفق مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، والرئيس الروسي يمكنه أن ينهي هذه الحرب اليوم لأنه من شنها ولديه إمكانية إنهاءها».

وتابع: «الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيقدمون الدعم للأوكرانيين، والتحديات والحرب ستؤثر على تغير المناخ، ورأينا الفيضانات في باكستان، والتحديات في كل أنحاء العالم، ومن اللازم أن نتعامل مع كل هذه التحديات في نفس الوقت».

واستطرد: «من المستحيل أن نظل في مرحلة التخطيط لمواجهة التغيرات المناخية، ولابد أن نصل للتطبيق والتنفيذ، وهذا على رأس الأولويات، ورأينا التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتنفيذ سيكون عبر مبادرات مع عدد من الدول».