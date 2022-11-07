المتحدثة باسم بريطانيا في الشرق الأوسط: كوب 27 أول قمة ستتبع التنفيذ الكامل لمخرجات اتفاق باريس

كتبت: هناء أبو العز

غردت روزى دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا على تويتر قائلة: تشكّل قمة تغير المناخ في مصر COP27 حدثاً عالميا رائداً لكل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم أيضا، كونها أول قمّة ستتتبّع التنفيذ الكامل لمخرجات اتفاق باريس وميثاق غلاسكو للمناخ.

وقالت دياز في تغريدتها : ستركز القمة بشكل كبير على الأمن الغذائي تحت شعار كوكبك_عنوانك .

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، خلال قمة المناخ قائلا: "اللى شجعني أتكلم في موضوع آخر هو إننا حضور كريم لقادة العالم لهذا المؤتمر، أكبر حجم من قادة الدول موجودين معانا علشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا، وهتقابلنا ، لكن هتكلم معاكم النهاردة في موضوع آخر هو نداء محتاجين نتحرك نعمل ندعو له.. بتكلم على أزمة كبيرة تمر بالعالم ولها تأثير كبير جدا على كل دول العالم ، بتكلم على الأزمة الروسية الأوكرانية ، وبوجه نداء بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب.

أضاف الرئيس: "من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب مش بتكلم هنا علشان بنعاني مها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبنادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.

وتابع الرئيس: "أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب وأتصور الكثير من القادة الموجودين لإنهاء الحرب.. مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله".