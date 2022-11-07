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المبعوث الأمريكى لقضايا المناخ: نتفهم غضب الدول النامية تجاه الدول الأكثر ثراء

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:11 م
المبعوث الأمريكى لقضايا المناخ: نتفهم غضب الدول النامية تجاه الدول الأكثر ثراء تغيرات المناخ - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي لقضايا المناخ جون كيري اليوم الإثنين، عن تفهمه لغضب الدول النامية الموجه نحو الدول الأكثر ثراء، بسبب عدم قيامها بما يكفي فيما يخص تغير المناخ.

وتابع - في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية خلال وجوده في شرم الشيخ لحضور قمة المناخ (COP 27) - أن مناقشة قضية الأضرار والخسائر متضمنة في أجندة القمة ، معربا عن دعم بلاده لهذه القضية التي أكد أنها تعد أمرا إيجابيا يتطلع لاختتام المناقشات بشأنه.

يشار إلى أن النقاش بشأن تقديم الدول الكبرى الأقل معاناة من تغير المناخ والمسؤولة عن جزء كبير من الانبعاثات الكربونية تعويضات إلى الدول الأكثر فقرا وتضررا من تغير المناخ يعد إحدى أجدد القضايا التي تناقش خلال الدورة الحالية لقمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ.

 


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