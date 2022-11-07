اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن أسماء القائمة 101 من مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:04 ص
القوى العاملة تعلن أسماء القائمة 101 من مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 101 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 80 عاملا مصريا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.. وقالت "الوزارة"، إن المستحقات بلغت 157 ألفاً و797 دولار أمريكي، بما يعادل 3 ملايين و820  ألف جنيه مصري تقريبا.
 
وجاء في البيان الصحفي، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
 
وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان:
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القوى العاملة

الملحق العمالى بالاردن

مستحقات المصريين المغادرين للاردن

السفارة المصرية بالاردن



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