القبض على منتحل صفة طبيب بشري بالخانكة وغلق العيادات بالشمع الأحمر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان في القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص، ينتحل صفة طبيب بشري داخل عيادات طبية غير مرخصة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، و بناءً على توجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، وإشراف الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه بتعليمات الدكتور محمد الألفي مدير الإدارة الصحية بالخانكة، توجه على الفور د. محمد ضيف رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة، إلى العيادة التخصصية التي يعمل بها المشكو في حقه للتأكد من صحة الواقعة، وتبين وجود شخص يدعى "س.ع"، يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة ويحمل رقم قومي وجواز سفر بدون مهنة وكارنية طالب ويقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة وصفات علاجية.

وفور إبلاغ وكيل الوزارة بالأمر، وجه بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بمنتهى الصرامة وعدم التهاون بهذا الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة ألامهم أو فقدان حياتهم لا قدر الله.

هذا وقد قامت إدارة العلاج الحر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتى على الفور قامت بدورها بإلقاء القبض على هذا الشخص وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

كما وجه مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية بالغلق الفوري للعيادات الغير مرخصة ولا يتواجد بها أي أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة وقد تم إغلاقها احترازياً بالشمع الأحمر حرصاً على حياة المواطنين.

وأشار د. خالد الخطيب وكيل الوزارة، إلى أن انتحال صفة طبيب لاتعد جريمة واحدة بل عدة جرائم ومنها

١- أن يحصل الجانى على أموال من المرضى أو المجنى عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية.

٢-إدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص .

٣-مزاولة المهنة بدون ترخيص .

٤-الإطلاع على عورات المرضى بدون وجه حق .

٥- وهناك جريمة أخرى يمكن أن يرتكبها منتحل صفة طبيب إذا ترتب على ممارساته الوفاة أو الإصابة مما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التى حدثت بخلاف الإغلاق والحبس .