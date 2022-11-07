الغرفة التجارية بالإسماعيلية والتضامن الاجتماعى تبحثان دعم المرأة العاملة

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، بفتح آفاق وسبل التعاون بين الغرفة التجارية ممثله في مجلس سيدات الأعمال، وتنفيذا لتلك التوجيهات عقدت جيهان فؤاد، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، ومها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، لتنمية و تطوير السيدات الراغبات فى تنمية مهاراتهن لمواكبة المتغيرات المجتمعية وتقديم كل ما يلزم لتنفيذ رؤية الدولة المصرية للمرأة 2030، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعي.

شهد الاجتماع كل من، الدكتورة غادة محمد، وإيمي موسى، نائبي رئيس المجلس الاقتصادي، وسالي حوا، سكرتير اللجنة، والعضوات، الدكتورة نسمة الزيني، داليا سعد.

وأكدت إيمي موسى، نائب ثان رئيس المجلس الاقتصادي، أننا نهدف إلى فتح برامج للتسويق بين التضامن الاجتماعي والمجلس من خلال إقامة معارض مشتركة، لدعم المرأة العاملة وترويج منتجاتهن ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأشارت غادة محمد، نائب أول المجلس الاقتصادي، إلى سرعة التشابك بين الطرفين لمشاركة رائدات الأعمال بمعارض التضامن الاجتماعي مثل معرض تراثنا.

وأوضحت رئيس المجلس الاقتصادي بالغرفة التجارية، أن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات الراغبين في فتح مجال لهم في سوق العمل وزيادة العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة معرض مشترك، لدعم المرأة العاملة وترويج منتجاتهن ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

ومن جانبها، استعرضت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج فرصة التي أطلقتها الوزارة؛ للتمكين الاقتصادي، والذي يعمل على تمكين مستفيدي "تكافل وكرامة"، وتوفير فرص عمل لهم حيث يستهدف أفراد الأسر في الفئة العمرية من 19 سنة وحتى 55، القادرين على العمل وغير القادرين من برنامج "تكافل وكرامة".

جاء ذلك ضمن سلسلة البروتوكولات التي يهدف إليها المجلس الاقتصادي، حرصًا منه على تنمية و تطوير السيدات الراغبات فى تنمية مهاراتهن لمواكبة المتغيرات المجتمعية وتقديم كل ما يلزم لتنفيذ رؤية الدولة المصرية للمرأة 2030، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة لتشجيع المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة لتشجيع المنتج المحلي.