"العليمى": مخرجات قمة المناخ ستؤثر إيجابا على حياة ملايين اليمنيين

أحمد جمعة

أكد رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمي، الاثنين، أن القرارات التي ستتخذونها في قمة المناخ من شأنها أن تؤثر إيجابا على حياة ملايين اليمنيين الذين فقدوا نصف ناتجهم القومي المقدر بنحو 126 مليار دولار خلال الثمان سنوات الماضية، ناهيك عن الدمار الهائل، ومخيمات النزوح المكتظة، والخدمات التي لا تعمل سوى بأقل من نصف طاقتها، متوجها بالشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المقدرة في التخفيف من حدة الكارثة، ومنع انهيار شامل لمؤسسات الدولة التي تستجيب اليوم لجهود في الحد من اضرار التغيرات المناخية على مختلف المستويات.

وأشاد "العليمى" خلال كلمته في قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، بالمبادرات الدولية والاقليمية في السياق المناخي وعلى وجه الخصوص مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف الوصول إلى تخفيضات قياسية في الانبعاثات الكربونية، مؤكدا دعمه لمبادرة جمهورية مصر العربية للتكيف والقدرة على الصمود في قطاع المياه.

وأشار إلى أن الحضارة الانسانية مدينة لليمن بأشياء كثيرة باعتباره حلقة هامة من حلقات التراث البيئي العالمي، وقد آن الآوان للاستجابة إلى نداءات الأمهات والآباء الذين يتوقون رؤية أبنائهم يمضون دون خوف نحو مستقبل حافل بالأمل، والحيلولة دون تدمير إرثهم الحضاري والبيئي العريق، داعية لضرورة التوصل إلى آلية سريعة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وبناء مدنه المدمرة، وحماية تنوعه الحيوي وموارده البيئية، واستعادة وهج ثقافته المفعمة بالحياة.

وجدد "العليمي" شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مثمنا الدعم المستمر للأمم المتحدة لرئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الخاص بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لدعم دولة الامارات العربية المتحدة لتنظيم المؤتمر الثامن والعشرين.