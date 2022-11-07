الصين تنتقد زيارة وزير بريطانى إلى تايوان

أ.ش.أ

انتقدت الصين اليوم الاثنين، زيارة وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية جريج هاندز إلى تايوان، وهو أحدث مسؤول أجنبي يتحدى تحذيرات بكين بشأن الاتصالات مع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، إنه يجب على المملكة المتحدة "احترام سيادة الصين بجدية، والتمسك بمبدأ صين واحدة، ووقف أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية مع تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى قوى استقلال تايوان"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

وقالت الحكومة البريطانية إن هاندز سيقوم بزيارة تستغرق يومين سيلتقي خلالها برئيسة تايوان تساي إنج وين ويستضيف المحادثات التجارية السنوية الخامسة والعشرين بين الجانبين.

يذكر أنه بعد زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى لتايوان في أغسطس الماضي، أطلقت الصين صواريخ فوق تايوان باتجاه غرب المحيط الهادئ ووضعت طائرات وسفنا في مكان قريب من الجزيرة.