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الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بعدد من المحافظات

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:00 ص
الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بعدد من المحافظات قافلة طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - الإسماعيلية - الشرقية - البحيرة - الدقهلية - مطروح ، المنيا - الأقصر - الوادي الجديد".

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 

 


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