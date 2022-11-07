اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الشيخ محمد بن زايد: نؤيد دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:17 م
الشيخ محمد بن زايد: نؤيد دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "بداية فخامة الرئيس نحن معك فيما صرحت به ونحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب".
 
وقدم بن زايد الشكر لجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية على تنظيم واستضافة القمة 27 لمؤتمر الأطراف، وأضاف: "إننا نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا في عالمنا يواجه تحديات معقدة وأهمها تغير المناخ الذى أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم، وبما أننا لا نملك إلا أرضا واحدة من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي".
 
وأضاف "بن زايد"، تستمر دولة الإمارات بنهجها في مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولى ونستعد لاستضافة الدورة الـ28 للأطراف خلال 2023، كاشفا عن التركيز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة وكذلك إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ.
 
تابع: "سنحرص على مشاركة واحتواء الجميع بما في ذلك التنسيب المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقتهم لإيجاد حلول مستدامة.
 
وجه رئيس دولة الامارات دعوة مفتوحة للجميع لإيجاد حلول لمعالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي للبشرية في كل مكان.
 
في نهاية كلمته، وجه محمد بن زايد الشكر لمصر، معربا عن امنيته في النجاح والتوفيق للجهود المشتركة ، معقبا: لأن مخاطر تغيير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء ولان مستقبل أولادنا واحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: مصر تعتزم إطلاق مبادرات جديدة خلال قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:10 م

جوتيريش: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت فى آثار سلبية يعانى منها العالم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:07 م

الرئيس السيسي: الدول النامية تحتاج إلى الثقة للمشاركة في الحفاظ على المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:58 م

الرئيس السيسي: ما يحتاجه عالمنا لتخطى أزمة المناخ يتجاوز الشعارات والكلمات

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:57 م

الرئيس السيسي: مصر أطلقت استراتيجية وطنية من أجل مواجهة تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة