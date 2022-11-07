السيطرة على حريق هائل بمركز لتجميع قش الأرز فى السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب فى شونة لتجميع قش الأرز بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واستمر عمليات الإطفاء فترة طويلة، وتم الاستعانة بعدد كبير من سيارات المطافى وقوات الحماية المدنية والمواطنين، وسط توهج النيران وارتفاع ألسنة النار وسحب الدخان فى المكان.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد أحمد الجميلى، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من الأهالى باندلاع حريق هائل فى مكان تجمع قش أرز، وعدم قدرة أهالى القرية على السيطرة على الحريق.

على الفور انتقل مأمور المركز، والمقدم حمدى الطنبولى رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد محمود محرم معاون أول البحث الجنائى، وتم استدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق بمجمع قش الأرز الخاص بالمواطن السيد حسن عبد الرازق، والتهمت النيران قش أرز مجمع لاكثر من 1500 فدان، ولا توجد أى خسائر بشرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.