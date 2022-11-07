السفير هشام بدر: مبادرة المشروعات الخضراء برعاية الرئيس السيسى رائدة وغير مسبوقة

أ ش أ

أكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المبادرة "رائدة وغير مسبوقة "على المستوى العالمي.

وقال بدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 اليوم الإثنين- إن مصر تعد أول دولة في العالم تطلق هذا النوع من المبادرات التي نسعى لنقلها إلى بلدان أخرى.

وأعرب عن فخره بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أخذت ولا تزال زخما كبيرا خلال مؤتمر المناخ الذى تتواصل فعالياته بشرم الشيخ حيث تدفقت العديد من الشركات والمؤسسات لعقد شراكات مع المبادرة الوطنية.

وأوضح السفير هشام بدر، أن المبادرة تعد إحدى المدخلات التي ادخلتها مصر لمؤتمر المناخ .. مشيرا إلى أن مصر أطلقت عدة مبادرات هامة خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ.

وأشار إلى أن القمة تشمل ضمن اعمالها مفاوضات دبلوماسية من جانب، كما أن مصر دخلت بالقمة حاملة مبادرات هامة ومنها مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى حازت على اهتمام كبير.

وقال السفير هشام بدر، إن الفائزين في "مبادرة المشروعات الخضراء" والذين قدموا حلولا مصرية لمشكلات المناخ يتواجدون خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وذلك بالمنطقة الخضراء هذا الأسبوع وفي المنطقة الزرقاء الأسبوع القادم وهو ما يشكل فرصة بغية إبراز إنجازاتهم ومشروعاتهم بحيث يكون لهم فرصة للتمويل.

وأشار إلى أن الرئيس أعطى توجيهاته لاستمرار المبادرة وبالتالى نعمل على توسيعها حيث شارك بها فى العام الأول 6200 مشروع وبعد التصفيات الأولى بلغت 162 على مستوى المحافظات وأخيرا وصلوا إلى 18، والمخطط مضاعفة عدد المشروعات خلال العام القادم.

وأوضح أننا نسعى، إلى جانب الحوار المؤسسي مع الشركاء، لأن تصبح المبادرة نموذجا يحتذى به باعتبارها رائدة على مستوى العالم.. لافتا إلى أن المبادرة تربط بين المحلية والعالمية.

وشدد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على أن مصر ساهمت وحاولت أن تساهم بنموذج فريد من نوعه للحلول البيئية، كما قامت بإنشاء ما يسمى "رواد الأعمال البيئيين".