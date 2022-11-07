السجن 5سنوات لعاطل هدد صاحب مصنع بالتشهير بصوره على مواقع التواصل في البحيرة

البحيرة -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن 5 سنوات للمتهم "و.م.ح"، وتغريمة 200 ألف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة، ومحو الصور والرسائل المنشورة على جميع المواقع وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بتهديد المجني عليه "ع. ال، ي" عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13509 لسنة 2022 جنايات شبراخيت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا بقيام المتهم بتهديد المجني عليه والتشهير به بنشر صور خادشة دون رضاه.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه "ع.ال.ي" رئيس مجلس إدارة شركة للزيوت، تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم "و.م.ح" عاطل بتهديده بنشر أمور خادشة بالشرف على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبته بمبالغ مالية نظير عدم نشرها، وبعد ذلك فوجئ بإنشاء صفحة علي الفيس بوك تحت مسمي "كشف المستور"، تقوم بالتشهير بالمجني عليه وآخرين وتم إرسال عدة رسائل من رقم هاتف عبر تطبيق الواتس اب ، يطالبه بدفع مبالغ مالية ، فقام بتحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية الي محكمة جنايات دمنهور التي اصدرت حكمها علي المتهم .