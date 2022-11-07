السجن 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم م.ع.م" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه"ع.م" بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق النار عليه من بندقية آلية ولقى مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.