الرئيس النمساوى يبحث فى شرم الشيخ سبل التغلب على أزمة المناخ

كتبت - هناء أبو العز

توجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، في زيارة هي الأولى له للخارج بعد إعادة انتخابه، حيث يعقد عدة محادثات ثنائية على هامش القمة لبحث سبل التغلب على أزمة المناخ.

وقال الرئيس النمساوي في بيان، "إن احتواء كارثة المناخ هو مسئوليتنا ومهمتنا الكبيرة والمشتركة".. لافتا إلى أنه سيشارك في افتتاح المائدة المستديرة للقادة غدا.

وسيلقي الرئيس كلمة أمام رؤساء الدول المجتمعين ويلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإجراء محادثات ثنائية.