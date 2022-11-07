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الرئيس العراقى: نعانى فى بلدنا من مشكلات تصحر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:37 م
الرئيس العراقى: نعانى فى بلدنا من مشكلات تصحر عبد اللطيف رشيد
كتب أحمد عرفة

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ألقى الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد كلمة أمام قمة COP27 بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

وقال الرئيس العراقي: منطقة الأهواز كانت عاملا مهما في الحفاظ على خارطة التوازن البيئي في بلدنا.

وأضاف الرئيس العراقي: نعاني في بلدنا من مشكلات تصحر، والتحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق هو مشكلة المياه وهذا ما قد يثير الدهشة، وتضاعفت الأزمة مع شح الأمطار والجفاف خلال الأعوام الأخيرة وتضررت الزراعة بشكل مباشر بما ضاعف مشكلات التصحر .

ولفت الرئيس العراقى، إلى أن الجفاف المتزايد في العراق يشكل تحديا خطيرا لمعظم المواطنين واقتصاد الدولة، بما يؤثر على الحياة والبيئة في المنطقة بشكل عام، ومن المؤسف أن الكثير من خطط التنمية الزراعية انتكست بسبب العنف والإرهاب في العراق.

 


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