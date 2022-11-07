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الرئيس السيسي يوجه نداء من قمة المناخ لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:59 م
الرئيس السيسي يوجه نداء من قمة المناخ لوقف الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محمد عبد العظيم

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ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، خلال قمة المناخ، قائلا: "اللى شجعني أتكلم في موضوع آخر هو إننا حضور كريم لقادة العالم لهذا المؤتمر".

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر المناخ: أكبر حجم من قادة الدول موجودين معانا علشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا، وهتقابلنا، لكن هتكلم معاكم النهارده في موضوع آخر هو نداء محتاجين نتحرك نعمل ندعو ليه؟.. بتكلم على أزمة كبيرة تمر بالعالم ولها تأثير كبير جدا على كل دول العالم، بتكلم على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب.

 


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