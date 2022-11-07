الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل فى شرم الشيخ رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:23 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، في شرم الشيخ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي قمة المناخ شرم الشيخ رئيس وزراء بريطانيا عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى فى ختام كلمته بقمة الشرق الأوسط الأخضر: منطقتنا العربية تخطو خطوات ثابتة على الطريق الصحيح نحو المستقبل.. ويؤكد: أتطلع إلى العمل المشترك بين دولنا خاصة المشروعات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:34 م وزير الكهرباء: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل حاسمة لمواجهة تغير المناخ الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:34 م نعمل لصالح الأجيال المقبلة.. رسائل الرئيس السيسي بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:27 م الرئيس السيسي: منطقتنا العربية تخطو خطوات ثابتة على الطريق الصحيح نحو المستقبل الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:21 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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