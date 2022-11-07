الرئيس السيسي يستقبل فى شرم الشيخ رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، في شرم الشيخ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.