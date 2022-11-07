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الرئيس السيسي يرحب بالمشاركين فى كوب 27: "مرحبا بكم جميعا فى مصر"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:41 م
الرئيس السيسي يرحب بالمشاركين فى كوب 27: "مرحبا بكم جميعا فى مصر" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في قمة المناخ "كوب 27"، قائلا: "أود أن أرحب بكم جميعا في مصر.. التي أود أن تعتبروها بلد ثانية لكم.. يسعده استضافتكم.. ويرحب بتواجدكم على أراضيها.. ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتي المجالات. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته افتتاح مؤتمر المناخ "الشق الرئاسي": "نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن أحد أكثر القضايا العالمية أهمية والحاحا وهي مواجهة تغير المناخ.. من خلال أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية كوب 27 الذي ينقعد في دورته في شرم الشيخ".
 
 

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