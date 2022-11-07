الرئيس السيسي وجوتيريش يستقبلان رئيس زيمبابوى قبل بدء قمة المناخ

كتب محمد عبد العظيم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إيمرسون ماننجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وذلك قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27"، في شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.