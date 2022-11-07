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خلال كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر..

الرئيس السيسي: نتطلع إلى خروج مؤتمر المناخ بنتائج تساهم فى تعزيز العمل العالمى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:00 م
الرئيس السيسي: نتطلع إلى خروج مؤتمر المناخ بنتائج تساهم فى تعزيز العمل العالمى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائلا: "أود أن أرحب بكم في مصر هنا في مدينة شرم الشيخ، التي تستضيف قمة تنفيذ تعهدات المناخ، كما تستضيف على مدار أسبوعين قادمين الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ".
 
أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ: "نتطلع أن يخرج مؤتمر المناخ بنتائج شاملة وقوية تساهم فى تعزيز عمل المناخ العالمي على كافة المستويات، والحقيقة أنه عندما طرح على سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هنا في شرم الشيخ، بالتزامن مع قمة المناخ، وكإحدى فعالياتها، فقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة، التي أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم، ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في عالمنا العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلا عن الارتفاع المضطرب في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف".
 

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