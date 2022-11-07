الرئيس السيسي: منطقتنا العربية تخطو خطوات ثابتة على الطريق الصحيح نحو المستقبل

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ختام كلمته بقمة الشرق الأوسط الأخضر،: أشكركم جميعا على هذا الحوار الثرى والنقاش البناء .

وأضاف الرئيس السيسى: إن ما استمعنا إليه اليوم هو ما سبق أن أشرت له في كلمتى الافتتاحية من التزام دولنا الراسخة بمجهود مواجهة المناخ على كافة المستويات.

وتابع الرئيس السيسى: ما أثار اهتمامى على وجه التحديد ما تناوله نقاشنا من جهود وطنية تقوم به دولنا، وكذلك ما استطاعت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من تحقيقه خلال العام الماضى منذ إطلاقها، وهو ما يؤكد أن منطقتنا العربية أصبحت تخطو خطوات ثابتة على الطريق الصحيح نحو المستقبل.