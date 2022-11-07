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الرئيس السيسي: مصر نفذت مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:05 م
الرئيس السيسي: مصر نفذت مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية استطاعت القيام بخطوات واسعة فى إطار التحول نحو الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، مشددا على أن الدولة تدشن مشروعات طموحة فى مجال النقل النظيف، واستطاعت تحقيق خطوات ملموسة فى الإدارة المستدامة للموارد المائية المحدثة وفق اتفاق باريس، للتكيف فى قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضارية المستدامة

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "مثلما هو الأمر فى مصر تقوم سائر الدول العربية ببذل جهود مشابهة فى هذا الإكار.. ولعل استضافة المنطقة مؤتمر المناخ الراهن فى مصر والعام القادم فى الإمارات خير دليل على دور بلادنا فى صعيد عمل المناخ العالمى والالتزام بالتعهدات".

 


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