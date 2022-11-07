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الرئيس السيسي: مستعد للعمل من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:02 م
الرئيس السيسي: مستعد للعمل من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سمير حسنى - محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بقمة المناخ،: نحن كدول اقتصادها مش قوى، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب مش بتكلم هنا علشان بنعاني مها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبنادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب "الروسية الأوكرانية" وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.

أضاف الرئيس السيسي: "أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب واتصور الكثير من القادة الموجودين لإنهاء الحرب.. مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله".

 


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