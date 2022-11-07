الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى شرم الشيخ الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:54 م الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي قمة المناخ شرم الشيخ ماكرون فرنسا عاجل الموضوعات المتعلقة القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.. مراسلو القناة: طرح مصر مفاجأة كبيرة للحضور في قمة المناخ.. وخبير: يجب الربط بين أهداف مؤتمر المناخ والحرب الواقعة الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:34 م ناجى قمحة: الرئيس السيسي تحدث باسم أفريقيا وحق مواطنيها الحصول على تنمية عادلة الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:16 م مجلس القيادة اليمنى: ندعم نداء الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:01 م حزب المستقلين: كلمة الرئيس السيسي تأكيد على حرص مصر فى تفعيل دورها الدولى الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:00 م وسام ثقة عالمى "مصر تنجح بامتياز".. احتراف تنظيم cop 27 يعكس قدرتها ومكانتها عالميا.. استعدادات تليق بأوسع مشاركة للقادة.. المصير الواحد يدعم نداء الرئيس السيسى لوقف حرب أوكرانيا والقاهرة ترفع راية أفريقيا الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:34 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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