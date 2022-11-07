الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى شرم الشيخ

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27..

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.