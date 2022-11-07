اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الأرمينى يتوجه إلى مصر لحضور قمة المناخ "COP27"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:28 ص
الرئيس الأرمينى يتوجه إلى مصر لحضور قمة المناخ "COP27" الرئيس الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان إلى مصر اليوم الإثنين؛ للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

وذكر المكتب الرئاسي الأرميني - في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية اليوم - أنه من المقرر أن يلقي خاتشاتوريان كلمة خلال أعمال المؤتمر، كما سيعقد اجتماعات مع قادة عدد من الدول على هامش المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك ما يقرب من 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"؛ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة