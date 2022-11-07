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الذرة الحمراء والقطن الملون أحدث المحاصيل المستنبطة بجناح الزراعة فى COP27.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:40 ص
الذرة الحمراء والقطن الملون أحدث المحاصيل المستنبطة بجناح الزراعة فى COP27.. صور محاصيل مستنبطة فى جناح وزارة الزراعة ب cop 27
كتبت ــ أسماء نصار

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تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجناح فى المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP27، يتضمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية من القمح والأرز والذرة والقطن والأصناف الجديدة للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وأيضا أصناف تقاوى المحاصيل الزيتية والفول الصويا وعباد الشمس، التي استنبطها علماء مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والتي تتوافق مع التغيرات المناخية.
 
ويتضمن الجناح محاصيل تم استنباطها مثل الذرة الحمراء وكذلك الأقطان الملونة بألوان طبيعية خفيفة، والتى تم قياس التفاعل البكتيري معها، وثبت أنها مضادة للبكتيريا وحصل على براءة اختراع، ويتم زراعته حاليًا فى الأماكن البحثية بمحطة سهل بمحافظة كفر الشيخ.
 
وهناك أصناف جديدة من الأرز السوبر 300 و301 التى يتم زراعتها من 118 إلى 135 يوما على حسب موعد الزراعة وتنتج من 4-5 أطنان للفدان مقابل 3.5 طن للفدان، بالإضافة إلى احتياجاته المائية غير الشرهة ولديها قدرة على تحمل الجفاف والملوحة.
 
ويتضمن الجناح أصناف جديدة من القمح مصر 3 ومصر 4 وهذه الأصناف لديها قدرة على التكيف مع التغيرات البيئية ولديها قدرة على تحمل الجفاف واحتياجاتها المائية أقل وإنتاجها يصل إلى 30 إردبا للفدان مع التوصيات بتوفير كافة الطرق من مواعيد زراعة ورى .
 
القطن الملون
القطن الملون

محرر البيوم يمسك بيده الذرة الحمراء
محرر البيوم يمسك بيده الذرة الحمراء

محاصيل القطن الملون
محاصيل القطن الملون

 


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