اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين في سوهاج بحوزتهما أسلحة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:05 م
الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين في سوهاج بحوزتهما أسلحة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (مطلوب ضبط وإحضار أحدهما فى 2 جناية "سلاح – سرقة بالإكراه" بإجمالى مدة حبس 13 سنة)، بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ، مرتكبا واقعة إطلاق عيار نارى على عامل مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة tتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

عنصر اجرامي

الداخلية

حوادث

حملات امنيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة