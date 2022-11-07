الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين في سوهاج بحوزتهما أسلحة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (مطلوب ضبط وإحضار أحدهما فى 2 جناية "سلاح – سرقة بالإكراه" بإجمالى مدة حبس 13 سنة)، بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ، مرتكبا واقعة إطلاق عيار نارى على عامل مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة tتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.