الداخلية تكشف حقيقة منشور على فيس بوك بتخدير طفل وخطفه في الوايلي

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام إحدى السيدات بحمل طفل يشتبه فى أن يكون مخدرا بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى، تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بتواجد سيدة تحمل طفلا يشتبه أن يكون مخطوفا بمنطقة الخليفة المأمون بدائرة القسم، وبالانتقال تم التقابل مع السيدة المشار إليها، وبسؤالها عن شهادة قيد الطفل، قررت بأن الطفل الذى بصحبتها هو نجل زوجها، وقامت بالإتصال به هاتفياً والذى حضر فى حينه وقرر بأن الطفل المتواجد مع السيدة المشار إليها هو نجله من زوجته الأخرى، ويبلغ من العمر 5 سنوات وأنه يعانى من ضمور الأعصاب وقدم ما يفيد ذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .