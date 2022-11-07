الخشت يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، كويكي يوريكو عمدة مدينة طوكيو اليابانية والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسلام، وذلك ضمن زيارتها الرسمية إلى مصر للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27.

وتطرق النقاش إلى العديد من مجالات التعاون وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية ضمن نطاق التعاون المشترك، وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما تم النقاش حول تجربة عمدة طوكيو خلال دراستها في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والتعرف على تجربتها في إدارة محافظة طوكيو وكوزيرة للدفاع وإلقاء الضوء على تجربتها للاستفادة من خبراتها الإدارية.

واسترجعت عمدة طوكيو، خلال اللقاء، الأعوام التي قضتها في جامعة القاهرة، معربة عن امتنانها لتلك الفترة وتأثيرها في حياتها وعلى ما وصلت إليه الآن.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تعتز بخريجيها في كافة المجالات ومن جميع دول العالم، والذين يتولون العديد من المناصب القيادية في العالم، وتعتبر نجاحهم نجاحًا لجامعة القاهرة، مشيدًا بالتعاون المصري الياباني في العديد من المشروعات.

وتعد عمدة طوكيو كويكي يوريكو، أبرز خريجي كلية الآداب جامعة القاهرة قسم علم الاجتماع حيث تخرجت عام 1976، واتجهت للعمل السياسي فأصبحت عضوا في مجلس الشيوخ ثم عضوا في مجلس النواب على مدار عدة دورات متتالية، كما شغلت منصب وزير الدفاع في اليابان، وانتخبت كأول سيدة تشغل منصب عمدة طوكيو.