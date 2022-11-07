الجيش الصومالى يصد هجوما لـ"حركة الشباب" على قاعدة عسكرية فى جلجدود

وكالات

قالت وزارة الدفاع الصومالية، إن الجيش صد هجوماً لـ "حركة الشباب"، شنته على قاعدة عسكرية في منطقة جلجدود، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة لتهريب الأسلحة في شرق أفريقيا تخدم مصالح تنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الوزارة توضيحها أن القائمة تشمل 8 عناصر قادة ومتعاملين مع التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى شركة تجارية يمتلكها شخص يدعى "ليبان يوسف محمد" وهو من كبار الناشطين في ميليشيا الشباب الإرهابية، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل تجميد كل أصول هذه العناصر في الولايات المتحدة أو في حوزة أي أشخاص أمريكيين وحظر أي تعامل معهم من الأراضي الأمريكية.