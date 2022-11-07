الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المقبولين بالمعهد التكنولوجيى للعلوم الصحية بالدقهلية

كتب ـ محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 3459 لسنة 2022 ، بشأن استبدال نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 4378 بتاريخ 14 /10/2020 والخاص بإنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالدقهلية شربين لتصبح كالتالى:

بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، كما يقبل المعهد بشعبة صيانة الأجهزة الطبية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات والطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية بنظام 3 سنوات بتخصص الصناعة الكهربية.

وبالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد، كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية وذلك بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره بالوقائع المصرية، كما نصت المادة الثالثة أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.