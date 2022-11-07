اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة منشأة القناطر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:05 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة منشأة القناطر محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 247 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2022، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
 
ونص القرار رقم 1431 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بتاريخ 29/6/2022 على المخططات التفصيلية لمدينتي (منشأة القناطر - العياط)؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/1648) بتاريخ 15/9/2022 بشأن موافقة المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينتي (العياط - منشأة القناطر)؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة منشأة القناطر.
 
وتضمن القرار في مواده، اعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وفقا للوحة المخطط التفصيلي المعتمد مما (المرفقة) مع الإلتزام بالاشتراطات والتوصيات العامة الآتية:
 
-الإلتزام باستخدامات الأراضي وخطوط التنظيم وكافة الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة للمدن والواردة تفصيلا بلوحة المخطط التفصيلي (المرفقة) لمدينة منشأة القناطر.
 
-الإلتزام بجميع التخصيصات والتقسيمات السابقة والصادرة لها قرارات وكذلك الاشتراطات الخاصة بها.
 
31f148f2-d88a-4399-9d71-9524bf7d2bd3
e9bc7046-cbac-432c-9f77-73fdcf4e3874
37594703-a6c2-4728-b3d9-332942aa0a0b
0d70781c-2a0b-4c30-b64e-d8456b5dd5ae

 


الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

منشأة القناطر

محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المقبولين بالمعهد التكنولوجيى للعلوم الصحية بالدقهلية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:39 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 41 شخصا على جنسيات أجنبية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:38 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية بإضافة 3 جداول محفوظات

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:15 م

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لإصدار اللائحة المالية لصندوق دعم الصناعات الريفية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:41 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن مقررات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:40 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتجنيس 41 مواطنا بجنسيات أجنبية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:42 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتعديل بعض أحكام "تراخيص المفرقعات"

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:22 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ البحر الأحمر بشأن اعتماد تقسيم الجامعات الخاصة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:22 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على جنسيات أجنبية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:21 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير العدل بإنشاء فرع توثيق بالتجمع الخامس

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:29 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تقسيم الشمس بالمنطقة القبلية بالجيزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:38 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تقسيم قطعة أرض فى الجيزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:53 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإعادة تشكيل الأعلى للمجتمع الرقمى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:27 م

رئيس الوزراء: قرار تسعير الأراضى الصناعية منشور فى الجريدة الرسمية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:13 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تقسيم قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية بالجيزة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:09 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على جنسيات أجنبية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:29 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة