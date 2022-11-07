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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة العياط

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:48 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة العياط محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر رقم 247 بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2022، قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمدينة العياط بمحافظة الجيزة.
 
ونص القرار رقم 1432 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بتاريخ 29/6/2022 على المخططات التفصيلية لمدينتي (منشأة القناطر - العياط)؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/1648) بتاريخ 15/9/2022 بشأن موافقة المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينتي (العياط - منشأة القناطر)؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة العياط.
 
وتضمن القرار في مواده، اعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمدينة العياط بمحافظة الجيزة وفقا للوحة المخطط التفصيلي المعتمد منا (المرفقة) مع الإلتزام بالاشتراطات والتوصيات العامة الآتية:
 
-الإلتزام باستخدامات الأراضي وخطوط التنظيم وكافة الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة للمدن والواردة تفصيلا بلوحة المخطط التفصيلي (المرفقة) لمدينة العياط.
 
-الإلتزام بجميع التخصيصات والتقسيمات السابقة والصادرة لها قرارات وكذلك الاشتراطات الخاصة بها.
 
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الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

العياط

محافظة الجيزة



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