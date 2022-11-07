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التنمية المحلية تعلن اعتماد الكود التصميمي والتنفيذي والتشغيلي للأسواق بالمحافظات

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:38 ص
التنمية المحلية تعلن اعتماد الكود التصميمي والتنفيذي والتشغيلي للأسواق بالمحافظات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اعتماد رئيس مجلس الوزراء تعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق/السويقات بالمحافظات وآلية تطبيقها والتى تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمال تخطيط وتصميم الأسواق والسويقات على مستوى المدن والقرى، كما يمكن من خلاله قيام المحافظة بتقييم مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذى القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق فى مكانها أو نقلها إلى مكان آخر، أو اقتراح إنشاء أسواق وسويقات جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية.

وأكد آمنة فى بيان اليوم أن ذلك يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، للارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، وفى إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين و دعم التنمية الشاملة، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة حيث يقدم البرنامج مجموعة من الآليات الداعمة للاقتصاد المحلي، والتى تعد محوراً أساسياً فى عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومن بينها الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للأسواق/السويقات

 وأشار آمنة إلى أن الدليل اعتمد على مجموعة من الأدوات والأساليب يوضح الإطار العام للدليل كيفية تطبيقها، وكذلك خطة العمل لتصميم الأسواق/السويقات من حيث كيفية اختيار الموقع والمعايير التصميمية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القوميه ومدير برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر أن الدليل يحتوى على تعريف شامل لمفهوم الأسواق والسويقات بالإضافة إلى توضيح التصنيفات المختلفة لهما، وتوضيح الإطار التخطيطى للأسواق/السويقات وأهم خصائص توزيعها من خلال نوع ومستوى الخدمة والحجم السكانى الملائم لنطاق خدمتها، ومعايير اختيار الموقع الجغرافى المناسب لتوطين الأسواق/السويقات، وعناصر مرحلة التصميم والتى تشمل التصميم التفصيلى وما يحتويه من المعايير التصميمية الخاصة بوحدات العرض بالسوق والتصميم العمرانى وعناصر تنسيق الموقع موضحة بالأبعاد والرسومات الهندسية، وأيضاً تصميم عناصر الخدمات الأساسية بالسوق والمعايير و النماذج التصميمية المقترحة للبدء بمرحلة تنفيذ، والأبعاد البيئية والتخطيطية والتصميمية المختلفة فى الأسواق والتى يجب أخذها فى الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة لإنشاء أسواق/سويقات جديدة، ومعايير استيفاء المتطلبات للسوق/السويقة الجديدة من خلال تقييم مدى استيفاء العناصر التصميمية المختلفة لها، وتحديد الوضع الراهن للسوق / السويقة القائمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد أسلوب التدخل إما بتطويرها أو إعادة البناء فى نفس المكان أو نقلها إلى مكان آخر.

 


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