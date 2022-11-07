"التموين" تعلن زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة الأرز، بجانب ضخ السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة.

كما حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة فى الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر ويتم طرح سلعة الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ.