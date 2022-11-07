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التعليم تكشف عن ضوابط تقييم الطلاب من السادس حتى الثانى الثانوى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:00 ص
التعليم تكشف عن ضوابط تقييم الطلاب من السادس حتى الثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نظام التقييم واحتساب الدرجات للطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى لصفوف النقل، موضحة أن التقييم يرتكز على 3 محاور، الاختبارات + المواظبة والسلوك + المشروعات البحثية".
 
وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للاختبارات، تعتمد على اختبارات نهاية الفصلين الدراسيين إضافة إلى اختبارات الشهور، لافتة إلى أن اختبارات الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسى، أما اختبارات الشهور مخصص لها 10% من إجمالى الدرجة لكل شهر، وتعقد اختبارات الفصلين الدراسيين على مستوى الإدارة واختبارات الشهور على مستوى المدرسة.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن المواظبة مخصص لها 5% من إجمالى درجة كل مادة و5% للسلوك من درجة كل مادة، ومن ثم يصبح المجموع الكلى 100%، أما المشروعات البحثية مخصص لها 50 درجة لا تضاف للمجموع وتتم على مستوى المدرسة.
 
وأكدت الوزارة، أن الاختبارات تنقسم فى الفصل الدراسى الواحد إلى 3 اختبارات .
 
ـ الأول ويستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى.
 
الاختبار الثانى : يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فـى الشهر الثـانى من بداية كل فصل دراسى ، ويوضعان بمعرفة موجه المادة ، وتحتسب الدرجة الأعلـى فقـط مـن نتيجـة الاختبارين : "الأول والثانى" .
 
ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى : يكون فى نهايـة الفصل الدراسـى : (الأول ،والثانى)، ويستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله ، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين : (الأول أو الثانى - أيهمـا أعلى - واختبار نهاية الفصل الدراسى) .
 
 

التربية والتعليم

تقييم الطلاب فى صفوف النقل

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