التعليم تكشف عن ضوابط تقييم الطلاب من السادس حتى الثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نظام التقييم واحتساب الدرجات للطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى لصفوف النقل، موضحة أن التقييم يرتكز على 3 محاور، الاختبارات + المواظبة والسلوك + المشروعات البحثية".

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للاختبارات، تعتمد على اختبارات نهاية الفصلين الدراسيين إضافة إلى اختبارات الشهور، لافتة إلى أن اختبارات الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسى، أما اختبارات الشهور مخصص لها 10% من إجمالى الدرجة لكل شهر، وتعقد اختبارات الفصلين الدراسيين على مستوى الإدارة واختبارات الشهور على مستوى المدرسة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المواظبة مخصص لها 5% من إجمالى درجة كل مادة و5% للسلوك من درجة كل مادة، ومن ثم يصبح المجموع الكلى 100%، أما المشروعات البحثية مخصص لها 50 درجة لا تضاف للمجموع وتتم على مستوى المدرسة.

وأكدت الوزارة، أن الاختبارات تنقسم فى الفصل الدراسى الواحد إلى 3 اختبارات .

ـ الأول ويستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى.

الاختبار الثانى : يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فـى الشهر الثـانى من بداية كل فصل دراسى ، ويوضعان بمعرفة موجه المادة ، وتحتسب الدرجة الأعلـى فقـط مـن نتيجـة الاختبارين : "الأول والثانى" .

ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى : يكون فى نهايـة الفصل الدراسـى : (الأول ،والثانى)، ويستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله ، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين : (الأول أو الثانى - أيهمـا أعلى - واختبار نهاية الفصل الدراسى) .