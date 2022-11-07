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التشيك: سننضم إلى التعهد العالمي بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول 2030

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:27 ص
التشيك: سننضم إلى التعهد العالمي بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول 2030 كوب 27
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أن جمهورية التشيك، ستنضم إلى التعهد العالمي بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020.
 
وقال فيالا - في تصريح للصحفيين قبيل توجهه إلى مصر لحضور اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27) في شرم الشيخ، وفقا لصحيفة "برنو بوست" التشيكية -" إنه بهذه المشاركة تريد جمهورية التشيك التعبير عن دعمها للجهود العالمية لخفض انبعاثات غاز الميثان.
 
وأضاف رئيس الوزراء التشيكي أنه يود أن ينتهز هذه الفرصة لإجراء محادثات ثنائية مع السياسيين، فضلا عن ممثلي الشركات المهمة، وأنه يشارك في مؤتمر المناخ بصفته الممثل الرئيس للبلد التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
 
وقال: إن جمهورية التشيك مقتنعة بأنه يجب التوصل إلى اتفاق على المستوى العالمي لأننا إذا لم ننجح في ذلك فإن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي جمهورية التشيك أيضا سيواجهان آثارا سلبية.
 
 

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