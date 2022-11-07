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"البيئة الكويتية": قمة COP27 تدفع نحو الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:05 ص
"البيئة الكويتية": قمة COP27 تدفع نحو الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ كوب 27
أ.ش.أ

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أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، أهمية انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، الذي يجمع قادة العالم ويحشد الاهتمام؛ بما يسهم في الدفع نحو الحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

وذكرت الهيئة العامة للبيئة الكويتية في بيان اليوم الاثنين، أن الهيئة ستشارك في فعاليات القمة، التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ، بوفد فني بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح.. مشددة على تزايد الاهتمام الكويتي بالملف البيئي بشتى أبعاده محليا وعالميا ويتجلى ذلك في المشاركة بمثل هذه المؤتمرات مما يدل على الالتزام بالقرارات الأممية لاتفاقية تغير المناخ والمعاهدات والاتفاقيات البيئية ذات الصلة.

ولفتت الهيئة إلى أن المؤتمر المستمر حتى 18 نوفمبر الجاري يأتي بحضور دولي واسع وبمشاركة أكثر من 40 ألف شخص ومنظمات إقليمية ودولية في إطار جهود عالمية متواصلة لإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

 


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