البترول: تشغيل 6 محطات تموين بالغاز ومركز تحويل متنقل بشرم الشيخ

كتبت -مروة الغول

قامت شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول، ببذل جهود متواصلة لتنفيذ خطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية حيث يعد الغاز الطبيعي وقود نظيف وصديق للبيئة ويتمتع باقتصاديات تشغيل عالية.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الاسهام بفعالية في خطط وسياسات الحفاظ على البيئة وخفض معدلات الملوثات الضارة في المدن المصرية.

وفى مدينة شرم الشيخ التي تستضيف مؤتمر المناخ COP 27، كانت شركة غازتك سباقة في تقديم ولأول مرة خدمات التموين والتحويل بالغاز الطبيعي، حيث قامت بافتتاح وتشغيل عدد (5) محطات تموين بالغاز الطبيعي بالمدينة هي (محطة الرويسات – محطة السوق القديم – محطة النور – محطة هضبة أم السيد – محطة هوليداي)، فضلاً عن توفير محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعزيز خدمات التموين لكافة أنواع السيارات والمركبات في محطة نبق المخصصة لتموين الأتوبيسات بالغاز الطبيعي والجاري إنهاء أعمال إنشائها وتشغيلها. وقامت الشركة بتوفير منظومة تموين الكارت الذكى الحديثة بمحطاتها والتي تعد أحدث منظومات الربط الإلكتروني لتموين السيارات في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحويل أكثر من 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالمدينة من خلال مركز تحويل غازتك وهو ما يمثل حوالى 70% من السيارات العاملة بالغاز في شرم الشيخ بهدف الإسهام في جهود محافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة. كما قامت الشركة بتوفير مركز التحويل والصيانة المتنقل والتي قامت الشركة بتدشينه مؤخراً لأول مرة في مصر لتقديم خدمات تحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للعملاء في مختلف المناطق حيث يتواجد حالياً بمحطة الشركة بالسوق القديم في شرم الشيخ لتعزيز خدمات التحويل وصيانة سيارات العملاء التي تعمل بالغاز الطبيعى بالمدينة خلال فترة المؤتمر.



محطة الغاز الطبيعى

وتمكنت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق طفرة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي للسيارات بفضل المبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات والمركبات لما له من فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة فضلا عن الاستفادة القصوى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي حيث تمكنت الشركة من زيادة عدد محطاتها إلى 314 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تنتشر في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تحويل حوالى 220 ألف سيارة من خلال 50 مركز تحويل تابع للشركة على مستوى الجمهورية.

وأسهمت هذه الجهود المتواصلة من جانب الشركة بشكل كبير في خفض الانبعاثات البيئية لثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.4 مليون طن وأول أكسيد الكربون بحوالي 56.000 طن.