"الاحتباس الحرارى".. برنامج تدريبى لطلاب زراعة القناة تزامنا مع قمة المناخ

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس على مشاركة الجامعة ودورها المجتمعي في المبادرات القومية المختلفة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتتماشى مع استراتيجية الدولة الشاملة 2030.

وتابع أن مبادرة "اتحضر للأخضر" وعقد قمة المناخ هي حاضر ومستقبل حياة المصريين، وتستهدف تباعا تحسين مستوى وجودة معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم، مؤكدا على أهمية البرامج التدريبية التي تقدمها جامعة قناة السويس لأفراد المجتمع وللطلاب من أجل نشر الوعي الأخلاقي والبيئي والصحي.

في هذا الإطار نظمت الجامعة برنامجا تدريبيا عن الاحتباس الحراري استهدف 97 طالبا وطالبة بكلية الزراعة، ويأتي تزامنا مع استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ في دورتها الـ27 ( COP 27).

أقيم التدريب بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و بالتعاون مع دكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور رأفت محمد وكيل كلية العلوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت بالتدريب الدكتورة إلهام الخواص المدرس بكلية العلوم، حيث تحدثت عن مفهوم الاحتباس الحراري وأسباب حدوثه، وتناولت التغيرات المناخية وسبل الحد منها وتأثيرتها على قطاع الزراعة والمحيطات والآثار، وقامت بتوعية الطلاب بمؤتمر المناخ COP 27 وأسباب انعقاده وأهميته لمصر والعالم.

أقيم التدريب بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.