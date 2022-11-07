الاتحاد من أجل المتوسط: مصر دولة "نموذج" في التزامها بمقررات قمة باريس

كتب سمير حسنى

قال السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، إن استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27، له دلالة واضحة، خاصة في تلك اللحظة المفصلية التي تعيشها البشرية فيما يتصل بالتحدى البيئي والمناخي، مشيرا إلى أن مصر دولة نموذج في التزامها بمقررات قمة باريس، والأقل تأثيرا على ظاهرة الاحتباس الحرارى، والأكثر حفاظا على بيئتها.

وأضاف أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن كوب 27 هو ملتقى لكل الأطراف الفاعلة على الصعيد الرسمي وغير الرسمى فيما يتصل بقضايا التغير المناخي.

عن سبب اخيتار مصر لاحتضان مؤتمر عالمي بهذا الثقل، قال: تقديرى أن اختيار مصر لا يرتكز فقط على القدرات التنظيمية واللوجيستية التي تمتلكها مصر، ولكنه مرتبط بدرجة كبيرة لانخراط مصر في كل ما يتصل بملفى المناخ والبيئة سواء السياسة الوطنية لخفض الانبعاثات والوصول إلى مزيد من الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 40 % بحلول 2030 ، فضلا عن المبادرات التي طرحتها مصر في سبيل تعزيز جهود التكيف والموائمة في المنطقة ومصر تحديدا.