الإعدام لمهندس وملاحظ بشركة غاز والمؤبد لثالث بتهمة خطف وقتل صيدلى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار ثروت محمود صبحي عامر، وعضوية المستشارين خالد الشباسي، وشريف السباعي، ورشاد راشد، وبحضور احمد حسن وكيل النيابة، بالإعدام شنقا لمتهمين وهم مهندس حاسب آلي، وملاحظة بشركة غاز، وكذلك السجن المؤبد لصاحب مكتب دعاية، وجميعهم مقيمين بنها بمحافظة القليوبية، لاتهامهم بخطف صيدلي وقتله بمدينة بنها، وذلك ضمن تشكيل عصابي صدر حكم بالإعدام بحق أحدهم من قبل، وذلك بعد ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية.



وكان المتهمون وعددهم 5 أشخاص، خطفوا صيدلى من مدينة بنها، وقاموا بتعذيبه وقتله وإلقاء جثته فى إحدى المجاري المائية، واستولوا على فدية من أهله قدرها ربع مليون جنيه، وسبق أن قضت المحكمة حضوريًا بإعدام متهم منهم والتصديق على الحكم وتأييده.



وفى ضربة موثقة لأجهزة أمن القليوبية، أُلقي القبض على المتهمين الهاربين من أفراد التشكيل العصابي، وبمثولهم أمام محكمة الجنايات بجلسة إعادة الإجراءات كونهم صادر بشأنهم حكم غيابى، رفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم، وقضت بإحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.



الجدير بالذكر أنّ المتهمين صادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من قبل، وتعود أوراق القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية، بقيام 5 أشخاص باختطاف صيدلي من صيدليته بمدينة بنها، وتتبعه وهو فى طريقه إلى محل إقامته فى بنها وخطفه، ومطالبة أسرته بدفع مبلغ ربع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وعقب قيام الأسرة بدفع المبلغ، عثروا على جثته فى إحدى المجاري المائية.



وتوصلت أجهزة الأمن إلى إحدى كاميرات المراقبة التى بينت المتهمين، وهم يراقبون المجنى عليه خلال خروجه والسير خلفه من الصيدلية وتتبعه، وتحديدهم وإلقاء القبض على ثلاثة منهم، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الجريمة بالاشتراك مع اثنين أخرين هاربين، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فاصدرت حكمها السابق بإعدامهم.