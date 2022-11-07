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الأمين العام للأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسي على التنظيم الرائع لـCOP 27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:29 م
الأمين العام للأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسي على التنظيم الرائع لـCOP 27 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
إبراهيم حسان

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وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الضيافة والتنظيم الذي وصفه بـ"الرائع" لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

 

أضاف أنطونيو جوتيريش، في كلمته بفعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ COP 27: "نحن نناضل من أجل مواجهة فوضى التغيرات المناخية التي لا رجوع عنها"، مشيرا إلى أن عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات لذلك بات مستقبل البشرية في خطر.

 

وأكمل: "نحن نسلك الطريق السريع نحو الجحيم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة، ونحن أيضا من المؤسف أننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا، لذلك يجب أن نختار بين التعاون أو الهلاك".

 

وتسلمت مصر، الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى يعقد حتى 18 نوفمبر الجارى.

 

وتشهد القمة، مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 197 دولة، وسط احتفاء كبير من الوفود المشاركة بتنظيم مصر للمؤتمر باعتبارها صوت أفريقيا للعالم.


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