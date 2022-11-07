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الأمم المتحدة تستثمر نجاح قمة شرم الشيخ و تدعو لمؤتمر للمياه في مارس القادم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:12 م
الأمم المتحدة تستثمر نجاح قمة شرم الشيخ و تدعو لمؤتمر للمياه في مارس القادم الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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قررت الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي حول مستقبل قضايا المياه في العالم ومناقشة ما تحقق على الأرض من قرارات دولية للحفاظ على ثروة العالم من المياه كأساس للتنمية المستدامة وذلك على أصداء التدشين الناجح لقمة شرم الشيخ للتغيرات المناخية ( كوب 27) ، مستثمرة في ذلك التجمع الحافل للمهتمين بقضايا البيئة والمناخ في العالم بشرم الشيخ حاليا لحشد الجهود الحكومية وغير الحكومية في هذا الصدد. 


وتحددت الفترة من 22 و حتى 24 من شهر مارس 2023 لانعقاد أعمال المؤتمر وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك والتي يشارك أمينها العام أنطونيو جوتيريش في قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ. 


جاء ذلك في بيان عاجل صدر عن الأمم المتحدة دعا فيه حكومات العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة بقضايات المياه وكذا مراكز الأبحاث العلمية ذات المتخصصة ومنظمات العمل غير الحكومية المعنية بقضايا المياه والتنمية المستدامة إلى المسارعة بتقديم أوراق العمل الخاصة بها في موعد غايته العاشر من مارس القادم للأمانة الفنية للمؤتمر بمقر الأمم المتحدة. 


وكانت الأمم المتحدة قد أجرت في الرابع و العشرين والخامس و العشرين من شهر أكتوبر الماضي اجتماعات تمهيدية للشركاء الدوليين للتحضير لمؤتمر المياه الدولي المقرر عقده في مارس من العام القادم وفيه تم تحديد مجالات الحوار التي سيشهدها المؤتمر، كما وجه بيان الأمم المتحدة إلى هولندا وطاجيكستان لما قدماه من تعهدات تمويلية ورعائية لإنجاح الاجتماعات التحضرية على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي ووفائهما باستضافة 1200 من كبار خبراء العالم في قضايات المياه و الإنماء المستدام حيث تعد قضية الحفاظ على مياه العالم هدفا استراتيجيا من أهداف الألفية الإنمائية يتطلب خلق آليات إنذار مبكر لأزمات المياه في العالم لتفاديها و العمل على إزالة مسبباتها وفي مقدمتها العبث البيئي. 


ويكتسب عقد هذا المؤتمر أهميته من واقع ما تشي به تقارير الوكالات الأممية ذات الصلة بالمياه من معاناة العالم بعجز يطال 61 في المائة من سكان الأرض و البلدان النامية و إفريقيا في موارد المياه النقية الصالحة للاستخدام البشري والتي تعد مقوما لا غنى عنه للإنماء المستدام ورفاه الشعوب.


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